Apple TV+ a fait fort durant le week-end, avec des multiples récompenses glanées à la fois lors des Critics Choice Awards et des BAFTAs. Une nouvelle fois, Ted Lasso remporte l’avis des juges, avec cette fois pas moins de 4 trophées, soit l’award de la meilleure série de comédie, celui du meilleur acteur dans une série de comédie pour Jason Sudeikis (qui joue Ted Lasso), l’award de la meilleure actrice de second rôle dans une série de comédie pour Hannah Waddingham (Rebecca Welton), et l’award du meilleur acteur de second rôle dans une série de comédie pour Brett Goldstein ().

L’acteur Troy Kotsur collectionne les prix depuis le début de l’année

De son côté, CODA repart avec une statuette grâce à Troy Kotsur. L’acteur sourd muet remporte en effet le Critics Choice Award du meilleur second rôle masculin pour son rôle de Frank Rossi et double la mise le même week-end avec le BAFTA du meilleur second rôle masculin, toujours pour son rôle dans CODA. Kotsur en est donc à son quatrième trophée cette année (BAFTA, Critics Choice Awards, SAG Awards et le Spirit Award), et les Oscars sont en ligne de mire ! Le film CODA repart aussi des BAFTAs avec le prix du meilleur scénario adapté.