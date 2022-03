Pour la première fois depuis le lancement du jeu dans l’App Store, Annapurna Interactive vient de baisser le prix de Journey, le chef d’oeuvre absolu du studio Thatgamecompany (Lien App Store – 1,99 euros – iPhone/iPad). A son nouveau prix de 1,99 euros (au lieu de 10 euros), Journey est un immanquable absolu pour peu que l’on apprécie les ambiances zen et qu’on soit sensible à la contemplation de superbes paysages (vraiment, c’est beau à s’en faire péter la rétine). Cette baisse est une façon de fêter dignement les 10 ans de ce titre culte, sorti initialement sur console PlayStation.

Journey est d’ailleurs l’une des très rares exclusivités de la Playstation à avoir basculé du côté du mobile, et on ne s’en plaindra pas tant le gameplay du jeu n’a pas trop à souffrir de cette conversion. A noter que d’autres titres de Thatgamecompany sont disponibles sur iOS, comme Flower (aussi une conversion d’un jeu PlayStation) ou le plus récent Sky: children of the light.