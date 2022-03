12 ans après l’énorme succès de The Impossible Game, un runner-platformer à la difficulté redoutable, voilà que sa suite, The Impossible Game 2, va de nouveau tenter de nous faire perdre les nerfs (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Ce second opus nous propose des pièges inédits, de nouvelles mécaniques de gameplay (portails de téléportation, armes), la possibilité de faire voler notre petit cube énervé, mais aussi… des combats contre de gros boss ! Un mode battle royale permettra même à 60 joueurs maxi de se disputer la victoire. Voilà qui va être saignant !

Le jeu intègre aussi un éditeur de niveaux (qu’il faudra débloquer), et les joueurs les plus hardcore pourront débloquer un niveau bonus baptisé Cloud 9 (qui ne sera sans doute pas une partie de plaisir). Quant à la bande son toujours aussi nerveuse, elle propose des morceaux de Panda Eyes, Nitro Fun, MDK, etc.