Apple a mis à jour ses applications Logic Pro et Main Stage avec notamment un accent pour le Mac Studio. Ce modèle, annoncé la semaine dernière, sera disponible à l’achat à compter du 18 mars.

Une mise à jour pour Logic Pro sur Mac

Voici les nouveautés qu’Apple liste concernant la mise à jour 10.7.3 pour Logic Pro :

Autorise le monitoring audio spatial avec suivi dynamique de la tête sur AirPods Max, AirPods Pro, AirPods (3e génération) et Beats Fit Pro (nécessite macOS 12.3 au minimum).

Monitoring à travers le mode de rendu binaural Apple qui offre un aperçu plus précis de la lecture audio spatiale sur Apple Music (nécessite macOS 12.3 au minimum).

Performances optimisées pour les puces M1 Max et M1 Ultra sur le nouveau Mac Studio

Améliorations de la stabilité et correctifs

Pour rappel, Logic Pro est un ensemble d’outils pour l’écriture de paroles, le marquage des temps, l’édition et le mixage professionnels, construits autour d’une interface moderne. L’application est disponible sur le Mac App Store au prix de 199,99€.

Du nouveau également pour MainStage

Pour sa part, la mise à jour 3.6 de MainStage ajoute les éléments suivants :

Nouveau design épuré

Extension de la bibliothèque de sons avec 120 patchs, 50 ensembles et 2 800 boucles provenant des plus grands créateurs de hits contemporains comme Boys Noize, Mark Lettieri, Mark Ronson, Oak Felder, Soulection, Take A Daytrip, Tom Misch et TRAKGIRL.

Prise en charge de la langue coréenne

Performances optimisées pour les puces M1 Max et M1 Ultra sur le nouveau Mac Studio

Améliorations de la stabilité et correctifs

MainStage est là encore une application musicale. Vous pouvez utiliser tous les modules d’instruments et d’effets de Logic Pro, simplifier la mise en place et le démontage et produire un son grâce aux pistes d’accompagnement. L’application est disponible sur le Mac App Store pour 29,99€.