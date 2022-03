Apple Pay devient disponible dans deux nouveaux pays en Amérique latine, à savoir l’Argentine et le Pérou. Apple avait déjà teasé leur arrivée et voilà que c’est désormais chose faite. Un autre pays teasé était le Chili, mais le service de paiement n’est pas encore disponible sur place.

Deux nouveaux pays accueillent Apple Pay

Voici les banques qui supportent Apple Pay en Argentine :

Banco de Galicia S.A.

Banco Macro S.A.

Banco Patagonia S.A.

BBVA Argentina

Brubank

Industrial & Commercial Bank of China (ICBC)

Et celles qui supportent le service de paiement d’Apple au Pérou :

Banco de Credito del Perú (BCP)

Banco BBVA Perú

Banco Internacional del Perú – Interbank

Rappi Bank Perú

Scotiabank Perú S.A.A.

Les Argentins et les Péruviens ont le droit aux mêmes services que les utilisateurs internationaux profitant déjà du service de paiement. Ils peuvent l’utiliser dans les boutiques avec l’iPhone et l’Apple Watch pour payer, tout comme ils peuvent l’utiliser dans les applications et depuis le Web via Safari (tant que le commerçant en ligne accepte ce moyen de paiement).

L’Argentine et le Pérou rejoignent ainsi le Brésil et la Colombie pour le support d’Apple Pay. La logique voudrait que le Chili soit le prochain sur la liste, étant donné le teasing d’Apple. Mais il n’y a pas encore une date de disponibilité précise.