Over Top (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad) est le dernier jeu en date à rejoindre la collection AKA de l’éditeur SNK, collection qui regroupe les jeux de la vénérable Neo-Geo. Over Top est un jeu de course « en vue de haut » (top down) qui regroupe différentes épreuves (course, parcours avec obstacles, courses/parcours en trafic urbain, etc.). Les environnements sont variés (ville, montagne, routes enneigées) et on a même droit à de la météo changeante durant les courses ! Sorti en 1996 sur Neo-Geo, Over Top est un bon représentant du genre, et plaira principalement aux amateurs de course arcade (et de rétro gaming of course). La version mobile bénéficie en sus d’un classement en ligne, de contrôles personnalisables, et de la sauvegarde rapide.



Pour rappel, la collection ACA Neo-Geo de l’App Store comprend déjà pas mal de titres, comme Samurai Shodown IV, Alpha Mission II, Metal Slug 5 ou bien encore Shock Troopers.