Enfin une nouveauté d’interface ! Si l’on en croit le leaker Majin Bu, les iPad dotés de processeurs Apple Silicon (soit les iPad Pro et l’iPad Air de 5ème génération) pourraient bénéficier d’une toute nouvelle fonction baptisée Apple Mixer en interne. Cette fonction Apple Mixer concernerait l’affichage des fenêtres de certaines apps d’iPad : lorsque la tablette est rattachée à un clavier ou un trackpad physique, les fenêtres de certaines applications passeraient automatiquement du plein écran à l’affichage fenêtré (plusieurs fenêtres réduites seraient alors affichées en même temps sur l’écran de l’iPad).

Apple is developing a smart system for iPadOS. Apps will continue to open full screen but automatically shrink when connected to keyboard and trackpad. Internally it is called Apple Mixer. We don’t know if it will be included in iPadOS 16 or not, It should be M1 iPad exclusive. pic.twitter.com/1WfMj5TGue

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) March 15, 2022