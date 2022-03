L’excellent jeu de stratégie médiévale Total War: Medieval II prend enfin date sur iOS. Toujours adapté sur nos machines par le studio Feral Interactive, Total War: Medieval II bénéficie d’un niveau de réalisation bien plus relevé que le premier opus, même si les bases de gameplay posées par Creative Assembly sont toujours présentes. Et cette fois, il ne faudra pas attendre pour que le jeu tourne sur iPhone et pas seulement sur iPad.



17 factions jouables, des options de diplomatie renforcées, une interface encore plus simple à maitriser, Total War: Medieval II affine avec brio tout ce qui avait fait le succès du titre Total War Medieval d’origine. Total War: Medieval II sera disponible le 7 avril prochain sur iOS et Android au prix de 14,99 euros (faites de la place, le titre pèse 4,6 Go). Il est déjà possible de le précommander à cette adresse.