Certains jeux sont plus des expériences à vivre ou des histoires à suivre, délaissant le gameplay pur et dur au profit de sensations plus contemplatives. C’est le cas du superbe Florence d’Annapurna Interactive, et c’est aussi ce que propose le superbe When The Past Was Around (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), un jeu d’aventure tout en progression lente du studio Toge Interactive. Sorti sur PC et Switch il y a quelques semaines à peine, When The Past Was Around raconte l’histoire d’Eda, une jeune femme de 20 ans qui cherche un sens à sa vie. Cette dernière rencontre alors l’homme hibou, un individu étrange qui va la guider vers son destin.

Dialogues absents, gameplay minimaliste parsemé de quelques énigmes faciles à résoudre, When The Past Was Around repose autant sur ses non-dits, son ambiance vaporeuse, que sur la DA sublime de Brigitta Rena, l’artiste indonésienne à l’origine des graphismes du titre entièrement dessinés à la main. Rena est aussi la conceptrice du jeu lui-même (on lui doit aussi l’excellent Raven Monologue). Certes, il ne faudra que quelques heures pour venir à bout de ce titre atypique, mais parfois, la durée du voyage est moins importante que ce qui se passe durant le trajet…