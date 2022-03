Il était déjà possible (dans une certaine mesure) de piloter à la voix un aspirateur-robot Roomba avec l’iPhone en passant par IFTTT, mais la société américaine Roomba rend enfin cette fonction native pour la plupart de ses appareils. La mise à jour iRobot Genius 4.0 Home Intelligence est en cours de déploiement pour les appareils de la marque, et dans les nombreux ajouts de cette version, on note avec satisfaction la possibilité de contrôler nativement le robot avec Siri (Alexa et Google Assistant sont aussi pris en charge).

Cette mise à jour permet aussi de « customiser » le nettoyage en fonction de telle ou telle pièce (pour les appareils compatibles avec le système de cartographie Imprint Smart Mapping), le verrouillage enfants sur le bouton d’activation ainsi qu’une fonction Ne Pas Déranger. La mise à jour sera entièrement déployée d’ici le mois de juin (Roomba aime prendre son temps).