Who Pressed Mute on Uncle Marcus ? (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est un jeu d’aventure et d’enquête en FMW publié par le studio Whales Interactive, grand spécialiste du genre (Bloodshore, Night Book, The Complex Adventure, Five Dates, etc.). Dans Who Pressed Muted Uncle Marcus ?, le joueur devra découvrir qui a tenté de tuer l’oncle Marcus (et pourquoi) en interrogeant tous les membres d’une famille dysfonctionnelle (euphémisme au vu des lascars à qui on a affaire).



A noter que le jeu a été « filmé » à huis clos simultanément à Londres et à Los Angeles et que le casting comprend quelques têtes connues de la série ou du jeu FMV comme Andy Buckley (The Office) dans le rôle d’Oncle Marcus, Susannah Doyle (Black Mirror), Robbie Kay (Once Upon a Time), Georgia Small (Five Dates) ainsi qu’Al Weaver (The Complex). Pour les amateurs du genre seulement.