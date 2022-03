Les ventes de Mac explosent depuis l’annonce des processeurs Apple Silicon. De nouveau puissants et économes, les différentes gammes de Mac attirent de plus en plus d’utilisateurs. Cet engouement permet à Apple de rentrer dans le top 5 américain et européen, et même à se placer à la seconde place du marché mondial si l’on compte l’iPad dans le lot (comme le fait Canalys, voir tableau plus bas). Mais en Chine, c’est peu dire que le Mac peine à convaincre, et ce n’est pas qu’une question de prix puisque les iPhone les plus chers se vendent comme des petites pains dans le pays.

Canalys note ainsi qu’en 2021, Apple ne rentre même pas dans le top 5 des plus gros vendeurs de PC en Chine. Lenovo écrase le marché avec 22,8 millions de ventes sur l’ensemble de l’année (soit 4 millions de plus qu’en 2020), ce qui permet au géant asiatique d’occuper 39,9% du marché. Derrière, on trouve Dell (12,6%), HP (5,3%), Asus (4,9%) et Acer (3,5%). Au mieux, Apple occupe donc moins de 3,5% du marché chinois, ce qui est presque trois fois moins que la Pdm du Mac au plan mondial (aux alentours des 8% en 2021).

Le contraste est donc saisissant avec la situation du Mac dans le monde, d’autant plus si l’on compte l’iPad (et les tablettes Windows) dans la catégorie des ordinateurs, ainsi que le fait d’ailleurs Canalys pour les chiffres du Q4 2021. Et là, ce n’est plus du tout la même chanson, Apple ayant écoulé 24,2 millions de Mac et iPad sur la période (pour une Pdm de 18,1% !), soit à peine 2 millions d’unités en moins que Lenovo (26,5 millions de ventes). On note en outre que le simple fait de comptabiliser les tablettes permet à Samsung de rentrer dans le top 5 avec 7,8 millions de ventes et 5,9% de Pdm.