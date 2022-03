Annoncé au mois de juin 2021, Echoes of Mana, le JRPG free-to-play qui regroupe plusieurs personnages emblématiques de la franchise, a enfin une date de sortie sur iOS. Le titre de Square Enix sera donc disponible dans l’App Store le 30 avril prochain et l’on peut même le précommander à cette adresse.



Echoes of Mana permettra de jouer au départ de l’aventure avec un personnage masculin, Kilt, ou féminin, Kilte, mais il sera bien sûr possible d’enrichir sa team de combattants avec des héros issus des épisodes antérieurs de la franchise ou quelques nouvelles têtes. Le scénario est succin – « Une épopée à travers différents mondes, guidée par la Déesse de Mana à la recherche de l’Épée sacrée, la clé pour tous les sauver ! » – mais la jolie réalisation en 2D rétro-pixels pourrait bien nous convaincre. Square Enix nous promet un gameplay adapté au tactile et des phases de gameplay en multijoueurs. Bref, à surveiller de près.