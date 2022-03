La semaine commence mal pour Apple Music, le service de streaming musical est en panne. Selon les retours des utilisateurs, cela a commencé il y a environ 30 minutes. Il y a également des soucis avec iCloud et d’autres services Apple.b

Panne en cours pour Apple Music et d’autres services Apple

On peut effectivement voir qu’il y a une panne avec Apple Music en jetant un coup d’œil sur Downdetector. Les premiers soucis ont été repérés peu avant 17h30. Rien ne s’affiche avec l’application qui présente le message « Nous avons rencontré un problème ». Un bouton « Veuillez réessayer » est présent pour recharger la page, mais rien ne change et l’erreur est toujours présente.

Apple dispose d’une page d’état du système qui liste le fonctionnement de ses différents services. Mais celle-ci n’est malheureusement pas toujours à jour. La preuve, elle indique que tout va bien, que ce soit pour Apple Music ou les autres services. Or, ce n’est pas le cas.

En effet, iCloud et plusieurs services sont également hors-service. Il s’agit d’une grosse panne en cours chez Apple. L’App Store peut présenter des erreurs, tout comme Plans, iMessage, Apple Fitness+, Apple TV+, Localiser, FaceTime et plus encore. Il y a aussi des soucis d’accès à certains sites d’Apple, dont iCloud.com et le site pour les développeurs.

De son côté, Mark Gurman de Bloomberg rapporte que la panne concerne aussi les employés. Leurs systèmes sont hors-service, ce qui limite le télétravail et des opérations dans les Apple Store, comme le retrait de commande et les réparations.

Apple annonce (enfin) qu’il y a effectivement une panne concernant ses différents services.