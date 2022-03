VLC 3.3 est désormais disponible sur iPhone, iPad et Apple TV avec plusieurs ajouts au programme, dont un nouveau lecteur vidéo. L’application gagne aussi un thème sombre et d’autres nouveautés.

Selon les dires de VideoLan, qui développe VLC, l’application comprend un nouveau lecteur vidéo qui a été complètement réécrit pour un meilleur usage général et un accès plus simple. On retrouve par ailleurs un thème sombre qui ira très bien sur les iPhone ayant un écran OLED. Citons aussi le support pour naviguer dans les réseaux partagés en NFS et SFTP, ainsi qu’un accès aux fichiers stockés dans l’application Fichiers d’Apple. Et autre particularité sympathique : le support jusqu’à iOS 9.

Liste complète des nouveautés selon VideoLan

Nouvelle interface de lecture video

Ajout du support des partages réseau NFS et SFTP

Remplacement de l’ancien code de support UPnP par le code commun de VLC. Ceci améliore la compatibilité avec de nombreux serveurs

Remplacement de l’ancien code de support FTP par le code commun de VLC. Ceci améliore la compatibilité pour les serveurs utilisant un alphabet non Latin ou utilisant un port non standard.

Ajout du téléchargement de contenu depuis les serveurs SMB

Support de l’authentification pour le téléchargements de contenu via HTTP(S)

Ajout d’une disposition en grille pour la bibliothèque audio

Amélioration majeures de la réactivité et des performances afin de limiter les problèmes de surchauffe

Correction du stockage des identifiants de partage réseau

Les sous-titres téléchargés sont maintenant conservés

Désentrelacement automatique si une video le nécessite

Restauration de la dernière catégorie de media ouverte

Ajout du support de l’application Fichiers comme source de media sans import préalable. Cela permet également de jouer du contenu sur des périphériques externes !

Ajout d’une vue de liste de lecture permettant de lister les medias planifiés pour une lecture ou les différentes chaines de TV

Ajout d’un thème sombre pour les appareils avec écrans OLED

Ajout du support RTSP-TCP

Ajout du support de son spatial avec les AirPods Pro et Max

Ajout du tri des pistes audio par album et date d’insertion

Support de la vitesse de lecture jusqu’à 8x

Modification du mode d’adaptation du point blanc sur les appareils iOS modernes

Ajout du support SAT>IP, y compris les listes de chaines personnalisées.

Le bouton précédent rembobine la lecture au début du morceau au lieu de directement passer au morceau précédent

Ajout de la fonctionnalité « Sélectionner tout » dans la bibliothèque de media

Correction du support des grandes collections de media sur Google Drive et Dropbox.

Amélioration drastiques des performances sur les anciens appareils iOS

VLC supporte tous les appareils utilisant iOS 9.0 ou supérieurs !

VLC est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iPhone, iPad et Apple TV.