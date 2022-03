L’application iOS de Twitter ajoute une nouvelle fonctionnalité qui permet de créer des GIF avec l’appareil photo de son iPhone. Cela va être intéressant pour ceux qui veulent capturer un moment et en faire une image animée, plutôt que devoir chercher un GIF existant.

Pour ce faire, il faut ouvrir l’application de Twitter, toucher le bouton « + » pour créer un nouveau tweet et choisir l’icône de l’appareil photo. Sélectionnez ensuite l’option GIF, créez votre contenu et validez-le. Vous pourrez ensuite le partager dans un tweet.

A priori, la fonctionnalité de création de GIF sur Twitter avec l’appareil photo est disponible pour tout le monde. Du moins, le réseau social ne fait pas sous-entendre qu’il s’agit d’un test qui serait proposé à quelques personnes. Ici, tout le monde y a le droit. On soulignera au passage que les utilisateurs Android sont une nouvelle fois mis de côté. On peut imaginer que la même fonctionnalité leur sera proposée plus tard, mais Twitter ne dit rien sur le sujet.

Ok GIFs aren’t new but what *is new* is the option to capture your own using the in-app camera on iOS. pic.twitter.com/3Hl6q78e6s

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 22, 2022