Longtemps référence du jeu de combat à l’arme blanche avant que ne déboule un certain Soul Calibur, Samurai Shodown a été une star de l’arcade et de la console Neo-Geo dès sa sortie en 1993. Ce premier titre d’une longue lignée est désormais disponible sur iOS/iPadOS dans la collection ACA Neo-Geo (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad).



Le roster de 12 combattants peut sembler un peu léger face aux jeux modernes du genre, mais les graphismes rétro-pixels (améliorés) gardent encore un certain charme, et surtout, le fond du gameplay basé sur la maitrise du contre reste encore largement appréciable 29 ans après la sortie du jeu d’origine. Cette version mobile bénéficie aussi de la sauvegarde rapide, et de pads virtuels customisables (positionnement des boutons à l’écran).

Pour rappel, la collection ACA Neo-Geo de l’App Store comprend déjà pas mal de titres, comme Samurai Shodown IV, Alpha Mission II, Metal Slug 5 ou bien encore Shock Troopers.