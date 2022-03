Le temps est compté pour Dragalia Lost, le RPG free-to-play de Nintendo L’éditeur japonais vient en effet de confirmer qu’il mettra un terme à la campagne principale du jeu dès juillet, l’arrêt complet du jeu étant prévu à une date ultérieure. Tout s’arrêtera donc après le chapitre 26.



Développé par Cygames et édité par Nintendo, Dragalia Lost aura donc été laissé de côté avant même sa véritable sortie internationale (le jeu est uniquement disponible au Japon, aux Etats-Unis et dans une poignée d’autres pays), à contrario donc des autres titres mobiles édités par Nintendo. Difficile d’invoquer l’impopularité d’un jeu lorsque l’on délaisse d’emblée un énorme pan du marché, et ce alors même que l’énorme succès d’un Fire Emblem aurait pu (dû ?) inciter Nintendo à passer le cap.

Dragalia Lost aurait tout de même généré la bagatelle de 106 millions de dollars depuis son lancement, ce qui peu et beaucoup à la fois (peu si on compare ces scores à ceux d’une Fire Emblem). Le plus triste sans doute dans l’affaire est bien que de nombreux joueurs estiment que Dragalia Lost reste aujourd’hui le meilleur titre mobile de Nintendo, et de loin qui plus est. C’est aussi le second jeu mobile à être stoppé par Nintendo après Dr. Mario World.