Un jeune garçon et son petit chat curieux parcourent un musée étrange. Le premier est le réparateur du musée, le second son gardien, est l’aventure se fait de plus en plus surréaliste au fur et à mesure que nos deux compères s’enfoncent dans les tréfonds de l’établissement. Jeu d’aventure et d’énigmes en 2D, Cat Museum (Lien App Store – 2,99 euros – iPhone/iPad) vaut beaucoup pour sa belle DA (décors et personnages ont été dessinés à la main), son ambiance à la fois arty et effrayante, sans oublier la présence aux murs de véritables oeuvres d’art (Modigliani, Picasso, etc).

L’ambiance, le dessin, et une narration bien emmenée font de ce Cat Museum un petit bijou à ne pas mettre en toutes les mains toutefois (certaines scènes lorgnent vers l’horreur psychologique). « Le temps s’est arrêté, le jour et la nuit ne faisaient qu’un, les décombres et les débris éparpillés, et il y avait une faible respiration sous l’armoire. De ce souvenir d’enfance surréaliste et lointain, quel genre de monstre se reproduit à l’intérieur ? »