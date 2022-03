Comme un parfait binôme, CODA et Ted Lasso empilent les prix depuis le début de l’année : PGA Awards, BAFTA, Critics Choices Awards, le duo d’Apple TV+ est intenable. La récolte des prix continue avec les Artios Awards, qui récompense les directeurs et directrices de casting des programmes ciné et télé. Lors de cette 37ème édition, CODA a reçu un prix dans la catégorie film dramatique d’un studio indépendant. Ce prix revient directement aux directrices de casting du film, soit Deborah Aquila, Tricia Wood, Lisa Zagoria, Angela Peri, Lisa Lobel, et Melissa Morris (toutes des femmes donc).

Du côté de Ted Lasso, le casting du pilote et de la première saison a été honoré, le prix revenant aux directeurs et directrices de casting Theo Park et Olissa Rogers. Pour rappel, CODA est nommé dans la catégorie du meilleur film à la prochaine cérémonie des Oscars qui se tiendra le 27 mars prochain.