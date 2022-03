Bad Sisters est une future série de 10 épisodes sur Apple TV+ qui vient de Sharon Horgan. Elle sera lancée plus tard dans l’année, mais il n’y a pas encore une date de sortie précise.

Premier aperçu pour Bad Sisters sur Apple TV+

Apple TV+ avait signé en 2019 un accord avec Sharon Horgan. Les deux parties s’engageaient ensemble pendant plusieurs années pour que les programmes de l’actrice et productrice soient diffusés en premier sur la plateforme de streaming d’Apple. Sharon Horgan avait auparavant un accord avec Amazon, mais celui-ci a expiré.

Délicieux mélange de comédie noire et de thriller, Bad Sisters suit la vie des sœurs Garvey, qui sont liées par la mort prématurée de leurs parents et la promesse de toujours se protéger les unes les autres. Outre Sharon Horgan, la série mettra en vedette Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Sarah Greene et Eve Hewson dans le rôle des sœurs Garvey. Il y aura par ailleurs Claes Bang, Brian Gleeson, Daryl McCormack, Assaad Bouab et Saise Quinn.

La série est produite par Merman Productions et ABC Signature, qui fait partie de Disney Television Studios. Le programme sera le premier projet de Sharon Horgan à être lancé grâce à l’accord avec Apple TV+ et sa société de production. Mais le service de streaming d’Apple n’aura pas une exclusivité et la série pourrait se retrouver ailleurs plus tard.