Comme (désormais) tous les vendredis, une nouvelle série (ou un nouveau film) débarque dans le service par abonnement d’Apple. La série Pachinko, basée sur le roman à succès éponyme de Min Jin Lee, fait donc ses débuts sur Apple TV+. Pachinko raconte la chronique (fleuve) d’une famille d’immigrants coréens sur pas moins de 4 générations. Cette saga familiale démarre au début du 20ème siècle avec l’occupation de la Corée du Sud par le Japon, un contexte particulier qui poussera la jeune Sunja à émigrer au Japon, point de départ d’une incroyable saga familiale.

Le spectateur suit donc l’histoire de Sunja à partir de son enfance (Yu-na Jeon), puis lors de sa jeunesse (Min-ha Kim) et enfin lorsque cette dernière est âgée et retraitée (Yuh-jung Youn), la série opérant des allers-retours entre les différentes périodes de sa vie. Soo Hugh est la créatrice de la série, la réalisation étant confiée au tandem Kogonada et Justin Chon. Les trois premiers épisodes de Pachinko sont immédiatement disponibles sur Apple TV+.