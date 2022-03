Alto’s Adventure – Remastered: L’esprit de la montagne sort tout « shuss » sur Apple Arcade. Le runner de glisse du studio Snowman est presqu’inchangé par rapport au jeu original, hormis peut-être des graphismes encore un peu plus fins (ça se joue vraiment sur des petits détails) mais surtout une partie sonore largement remaniée (thèmes et effets inédits à débloquer). On note aussi que le gameplay du Wingsuit a été modifié (le contrôle était un peu étrange sur la version originale).

7 snowboarders peuvent être débloqués, 195 objectifs sont proposés, et bien sûr, le jeu est exempt de toute publicité (comme le titre d’origine là encore). Bien vu aussi, la progression du jeu d’origine peut être importée sur la version Remastered ! Ce bijou de jeu de glisse est un incontournable de l’App Store, et son arrivée dans Apple Arcade permettra peut-être à certains de parfaire leur culture vidéoludique mobile à moindre coût…