Presque surexploitée sur consoles, PC et mobiles, la franchise Sword Art Online (SAO) s’est déclinée en de multiples jeux dans le genre JRPG (rarement des chefs d’oeuvres mais pas des bouses non plus…). Sword Art Online Variant Showdown est la dernière variante en date, et cette fois, Bandai Namco confirme que le titre sera uniquement réservé aux appareils mobiles tournant sous iOS et Android. Les premier trailer nous dévoile une jolie cinématique dont certaines séquences semblent avoir été réalisées avec le moteur du jeu. Comme souvent, ce ne sera pas sur la partie technique que l’on prendra ce SAO en défaut…

Pour rappel, les jeux Sword Art Online pratiquent tous une forme de « mise en abymes » puisque la franchise raconte des histoires se déroulant dans des jeux vidéo d’immersion virtuelle appelés « VRMMORPG » (Virtual Reality Multi Massively Online Role Playing Game). SAO Variant Showdown n’a pas encore de date de sortie, mais généralement, le lancement des titres de la franchise suit de peu leur annonce officielle.