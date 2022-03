Mauvaise nouvelle : la trilogie de la célèbre franchise de jeux d’enquête et de prétoire Phoenix Wright: Ace Attorney (Lien App Store – gratuit – iPhone/iPad) sera retirée de l’App Store dès le mois de juin prochain. Le temps passant (vraiment) à toute berzingue, on rappelle tout de même que cette trilogie est présente dans l’App Store depuis près de 9 ans ! Que les fans se rassurent toutefois (un peu), puisque Capcom livrera dans les mêmes eaux une version remastérisée de la trilogie qui sera identique à celles des récentes versions Nintendo Switch, PS4, Xbox, et PC.



Affichage plein écran, graphismes nettement plus détaillés, on n’y perdra pas au change, même s’il faudra tout racheter (y compris donc pour ceusses qui disposaient de la trilogie initiale). Le prix devrait être identique à celui des versions consoles/PC, donc aux alentours de la vingtaine d’euros.