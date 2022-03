WhatsApp teste actuellement une nouvelle fonctionnalité pour l’envoi de fichiers entre utilisateurs, à savoir une limite de 2 Go. C’est nettement plus que la limite existante, à savoir 100 Mo.

Des envois de fichiers de 2 Go au maximum sur WhatsApp

Les utilisateurs de WhatsApp peuvent s’envoyer des fichiers entre eux depuis 2017, avec la taille limite qui est de 100 Mo. C’était déjà le cas en 2017 et ça l’est toujours en 2017. Les usages ont toutefois évolué et on peut s’envoyer des fichiers toujours plus lourds. Le changement pour avoir 2 Go au maximum devrait donc satisfaire beaucoup de personnes, notamment ceux qui aiment s’envoyer des vidéos sachant qu’il s’agit généralement des fichiers les plus lourds.

Selon WABetaInfo, WhatsApp teste depuis quelques jours la taille limite de 2 Go pour l’envoi de fichiers. Le test concerne pour le moment l’Argentine et on peut facilement se douter qu’il va voir le jour dans d’autres pays. Mais il est pour l’instant impossible de savoir quand tout le monde pourra en profiter dans les différents pays.

Ce n’est pas le seul test en cours. Ces dernières semaines, la messagerie a expérimenté la possibilité de réaliser des sondages au sein des conversations de groupes et une option de réactions aux messages comme on peut déjà en avoir du côté d’iMessage.