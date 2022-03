Il est de bon ton de se moquer des analystes et de leur propension à prédire tout et n’importe quoi. Mais parfois, certains d’entre eux se montrent d’une redoutable précision, au point que l’on peut se demander s’ils n’ont pas pris la Delorean du Doc pour aller voir ce qui se passe dans le futur. C’est le cas de Gene Munster, dont certains propos quasi prophétiques reviennent aujourd’hui à la surface. Ainsi, au début de l’année 2017, l’analyste de Loup Venture fait cette prévision étonnante :

« Nous pensons qu’Apple remportera un Oscar dans les cinq prochaines années. C’est le temps qu’il faudra à Apple pour faire passer ses dépenses en contenus originaux de moins de 200 millions de dollars aujourd’hui à 5 à 7 milliards de dollars ».

CODA a raflé 3 Oscars lors de la cérémonie de ce dimanche 27 mars, dont celui du meilleur film

Pour rappel, en 2017, Apple n’a même pas encore lancé Apple TV+ (il le fera deux ans plus tard), mais certains programmes musicaux d’Apple Music, comme Planet of the Apps ou Carpool Karaoke: The Series sont autant d’indices qui laissent entendre qu’Apple pourrait bien avoir le projet d’être un futur concurrent de Netflix.

Non seulement Apple TV+ a récolté non pas un mais trois Oscars (dont celui du meilleur film), mais le budget alloué par Apple TV+ à ses contenus originaux se situe pile-poil dans la fourchette de Munster. Les analystes estiment ainsi que cette année, Apple dépensera pas moins de 8 milliards de dollars dans la création de programmes originaux pour Apple TV+. Sacré boule de cristal !