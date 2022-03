Wow ! Streets of Rage 4, l’un des jeux que votre serviteur estime faire partie du top 10 de la génération PS4/Xbox One, s’annonce sur iOS et Android ! Le studio français Playdigious annonce que le beat them all arcade sera disponible dans l’App Store dès le 24 mai prochain au prix incroyable de 7,99 euros, ce qui est franchement donné au vu des énormes qualités du titre. A la fois viscéral et sophistiqué dans son gameplay, facile à prendre en main mais difficile à maitriser, Streets of Rage 4 est un titre addictif qui bénéfice en outre d’une DA remarquable.



La version mobile de ce super jeu bénéficiera de la synchro dans le nuage, de contrôles adaptés pour l’écran tactile, de la compatibilité avec Game Center et prendra bien sûr en charge les manettes Xbox/PlayStation ou compatibles MiFi. C’est beau ! Streets of Rage 4 peut déjà être précommandé sur l’App Store, à cette adresse. Vivement le 24 mai !