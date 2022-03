L’App Store est encadré par des règles strictes… enfin, pas pour tout le monde visiblement. Ainsi, Max Seelemann, le développeur de la très belle app Ulysses (un traitement de texte) s’est rendu compte que l’augmentation de son abonnement Disney+ lui avait été notifie par une simple fenêtre pop-up… sans aucune demande d’autorisation (un simple bouton pour accepter la nouvelle grille tarifaire et un autre pour accéder à une page de gestion des abonnements). Pas de bouton en revanche pour refuser le nouvel abonnement, ce qui ne rentre pas dans les règles de l’App Store. Idem concernant Hulu (qui appartient à Disney).

iOS biz people… Subscription price increase as mere NOTICE instead of having to confirm, else subs expires.

Is this new behavior for everyone or exclusive to Disney+? pic.twitter.com/zt7c15QcTA

— Max Seelemann (@macguru17) March 24, 2022