En plus des nominations pour les films (où Apple TV+ est bien représenté), les BAFTA récompensent aussi les meilleurs programmes pour la télévision. Cette année, les séries et documentaires Apple TV+ ont récolté pas moins de 8 nominations pour la prestigieuse cérémonie de remise de prix.

Ainsi, le docu 9/11: Inside the President’s War Room est nommé dans la catégorie du meilleur documentaire, du meilleur montage et du meilleur son, mais les BAFTA ne reconnaissant pas le programme comme un contenu Apple TV+, ce dernier ayant été produit par la BBC (et diffusé simultanément sur Apple TV+ et sur la chaîne BBC).

Leah Harvey, qui interprète Salvor Hardin dans la série de SF Foundation, est nominée dans la catégorie du meilleur second rôle féminin. Le documentaire Earth at Night in Color est nominé dans les catégories des meilleurs effets visuels, de la meilleure photographie et du meilleur son, et l’autre documentaire animalier Tiny World récolte lui aussi une nomination pour sa photo.

A noter que les BAFTA Awards Craft (Awards techniques) seront remis le 24 avril et que les BAFTA Awards proprement dit seront remis le 8 mai prochain.