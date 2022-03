Le démontage du Studio Display d’Apple est maintenant proposé par iFixit et la vidéo montre que l’intérieur ressemble beaucoup à ce que l’on retrouve dans un iMac. Pourtant, le Studio Display est un « simple » écran.

Une ressemble entre le Studio Display et l’iMac

L’intérieur du Studio Display comprend la puce A13, des haut-parleurs et des ventilateurs. Des employés d’iFixit ont d’ailleurs été questionnés sur ce produit démonté (sans savoir de quoi il s’agissait) pour déterminer s’ils avaient un iMac ou un Studio Display devant les yeux. Beaucoup d’entre eux ont pensé qu’il s’agissait d’un iMac.

Le Studio Display s’ouvre à l’aide d’un outil d’ouverture pour iMac, ce qui permet d’accéder facilement aux composants à l’intérieur. La webcam présente est quasiment identique au capteur photo frontal que l’on retrouve sur l’iPhone 11 (la mauvaise qualité sera corrigée avec une mise à jour). Aussi, le Studio Display utilise exactement le même écran que l’iMac 5K et dispose d’un bloc d’alimentation interne, ce qui constitue un exploit technique impressionnant selon iFixit. L’alimentation interne différencie le Studio Display de l’iMac car elle nécessite des ventilateurs massifs pour la dissipation de la chaleur et un châssis environ 50% plus épais.

Pour leur part, les haut-parleurs sont « impressionnants pour un écran » selon iFixit. D’ailleurs, ils sont difficiles à retirer et donc à réparer. La fabrication générale de l’écran est le « témoignage impressionnant de la capacité d’Apple à résoudre les problèmes », ajoute le réparateur.