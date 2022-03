Slime Labs 2 (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est le second volet des aventures de notre blob vert adepte de la varappe et du parkour en terrain hostile, l’objectif étant ici de récupérer des disques de données répartis sur plusieurs niveaux truffés de pièges. Avec son moteur physique aux petits oignons et son slime vert pomme capable de se transformer comme un Barbapapa, Slime Labs 2 est une petite sucrerie ludique dont on aurait bien tord de se passer.

Les niveaux de Slime Labs 2 proposent des environnement (biomes) et des pièges variés, qui réclameront de la part du joueur des trésors d’inventivité et une utilisation chaque fois inédite du petit blob. La réalisation globale est vraiment de bon niveau, les animations du Slime absolument parfaites (et souvent rigolotes), et l’on pourra même customiser son slime avec une jolie paire de lunettes. Chaudement recommandé.