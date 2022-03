Clubhouse (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), la plateforme de chat-rooms de moins en moins VIP, a annoncé hier l’arrivée d’une nouvelle option permettant aux utilisateurs de protéger leurs profils.

La guerre en Ukraine aurait motivé le développement en urgence de cette fonction, l’objectif ici étant de soustraire les utilisateurs de Clubhouse aux regards un peu trop indiscrets des services de renseignement russes (ou de groupes de pression pro-russes), mais aussi de garantir la confidentialité des conversations d’abonnés russes dénonçant la guerre menée par la Russie. Le communiqué publié sur le site de Clubhouse confirme ces justifications : « Nous avons été touchés d’entendre tant d’histoires de personnes sur le terrain en Ukraine, d’écouter les Russes s’élever contre la guerre et de constater que, quelle que soit l’heure, la salle Ukraine Sitrep, ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, a été là pour nous pour parler de l’invasion et de son impact sur le monde. »

Une fois l’option activée, tout autre utilisateur devra demander la permission de suivre le détenteur du compte protégé. Les salles de chat-rooms, les clubs et les rediffusions de ce même compte ne seront donc plus visibles au public.

La mise à jour est en cours de déploiement pour les utilisateurs sur iOS et Android.