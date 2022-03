Apple TV + vient d’annoncer que sa série documentaire « The Long Game: Bigger Than Basketball » sur l’étoile montante de la NBA Makur Maker sera disponible sur Apple TV+ le 22 avril prochain, en même donc que la série documentaire « They Call Me Magic » sur la légende Magic Johnson.

Initialement intitulé « Big Man on Campus », la série « The Long Game: Bigger Than Basketball » racontera le parcours exceptionnel de Makur Maker, un jeune géant éligible à la draft 2020, convoité par Kentucky, UCLA ou encore Memphis, mais qui préfère pourtant intégrer une HBCU (historically black college or university) avant de finir en NBA.

Malheureusement, la pandémie de Covid-19 va tout chambouler et après deux matchs seulement joués, la saison est purement et simplement annulée ! Makur Maker n’est pas retenu au premier tour de la draft 2021, et le jeune prodige choisit alors de rejoindre les rangs de l’équipe des Sydney Kings en NBL (la League australienne de basket-ball).