Entre comédie et thriller, la série Slow Horses débarque aujourd’hui sur Apple TV+. Scénarisée et réalisée par Will Smith (qui n’a ici rien à voir avec le type qui a violemment frappé Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars), Slow Horses raconte les tribulations d’une équipe de bras cassés du MI5 menée par le très irascible et peu conventionnel Jackson Lamb (Gary Oldman). Malgré l’organisation passablement dysfonctionnelle du groupe, les agents secrets vont devoir défendre le royaume de sa majesté contre une redoutable menace…



Le casting (plutôt relevé) comprend aussi Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Olivia Cooke, Saskia Reeves, Dustin Demri-Burns, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Paul Higgins, Freddie Fox, Chris Reilly, Steve Waddington, Paul Hilton, Antonio Aakeel, Peter Judd et Jonathan Pryce. Du très beau monde donc…

Les deux premiers épisodes de la série sont disponibles dès aujourd’hui sur Apple TV+.