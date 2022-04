Apple Fitness+ pense aujourd’hui aux nouveaux parents et tout particulièrement aux femmes qui ont récemment accouché, en leur proposant de nouveaux exercices physiques.

De nouveaux exercices dans Apple Fitness+

Sept vidéos de 10 minutes chacune sont apparues dans Apple Fitness+ pour les nouveaux parents. Une vidéo concerne en réalité les femmes qui sont encore enceintes : « Ce programme peut vous aider à rester active durant une grossesse saine. Vous pouvez faire ces entraînements seuls ou les combiner avec les entraînements hebdomadaires de Fitness+ », indique la description.

Dans une autre description, Apple s’adresse aux personnes qui viennent d’avoir un bébé. « Ce programme est conçu pour toute personne qui a récemment eu un bébé, avec des exercices qui peuvent vous aider à vous sentir plus forts et plus énergétiques en assumant les demandes quotidiennes des parents », peut-on lire.

Les activités sont un mélange d’exercices de base, de musculation et d’exercices « Récupération en pleine conscience » d’Apple, dirigés par la coach Betina Gozo, qui est une nouvelle maman.

À l’instar des autres vidéos du service, les nouvelles séances d’entraînement comportent également des conseils de modification pour les personnes qui souhaitent relever un défi plus important ou qui préfèrent y aller plus doucement. Les exercices « Récupération en pleine conscience » proposent des étirements qui ciblent les zones de tension courantes après une grossesse, tandis que les séances de base comprennent également des exercices du plancher pelvien.

La coach Betina Gozo fait savoir au début des vidéos que les nouveaux parents ne doivent pas se forcer à se remettre à Fitness+. Elle les invite à le faire à leur rythme et à s’assurer d’obtenir le feu vert de leur médecin avant de se lancer dans une activité intense.