Runner ultra stylé (et qui nous fait beaucoup penser à l’excellent Sayonara Wild Hearts sur Apple Arcade) Aerial_Knight’s Never Yield (Lien App Store – 2,99 euros – iPhone/iPad) démontre qu’il est toujours possible d’aller un peu au delà de ce que l’on croyait possible concernant un genre de jeu au gameplay somme toute limité. Avec ses décors stylisés façon Tron, ses graphismes et animations vectorielles (voilà qui ne sous rajeunit pas) ainsi que ses mini-séquences cinématiques entre les niveaux, Aerial_Knight’s Never Yield impressionne et prend des airs de jeu d’arcade total. Le jeu fourmille aussi de bonnes idées, comme le fait que les éléments du décor indiquent en couleur l’action à faire : jaune pour enjamber, rouge pour sauter et bleu pour glisser.



Malins aussi, les modes de difficulté qui se fondent dans l’esthétique du jeu ; ainsi, le mode facile créé un effet bullet time qui ralentit l’action à l’approche de certains obstacles. Enfin, et on oublie trop souvent de le mentionner, la bande son est absolument fantastique. Vraiment un excellent titre dans le genre, mais attention à l’addiction !