Apple TV+ propose des séries de grande qualité (Severance, For All Mankind, Ted Lasso), des films récompensés (trois Oscars pour CODA) mais aussi des documentaires parmi ce qui se fait de mieux sur les plateformes de streaming (Tiny World, Terre – Les Couleurs Nocturnes, The Line, Long Way Up). Prehistoric Planet ne devrait pas déroger aux critères qualitatifs de la plateforme. Le premier teaser de ce docu sur la fin des dinosaures nous dévoile en effet des images somptueuses, avec des incrust de haut niveau des dinos de synthèse dans les environnements réels. Produit par la BBC Studios Natural History Unit (“Planet Earth”) et par Jon Favreau (producteur exécutif sur le projet), Prehistoric Planet bénéficie aussi de la voix inégalable de Sir David Attenborough et d’une bande musicale signée Hans Zimmer.

Le studio d’effets spéciaux MPC (à qui l’on doit les films live-action Le Livre de la Jungle et Le roi Lion) s’est chargé de l’aspect photoréaliste des dinosaures. Le premier épisode du documentaire (en 5 parties) Prehistoric Planet sera diffusé sur Apple TV+ le 23 mai prochain. Les épisodes suivants seront disponibles les 24, 25, 26 et 27 mai.