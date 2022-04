S’inscrivant dans l’univers du RPG déjà sorti sur PlayStation 4, Ni no Kuni: Cross Worlds sera cette fois un MMORPG bénéficiant toujours du savoir faire du studio Level-5, épaulé pour la version mobile par le studio Netmarble. Avec ses graphismes et ses cinématiques réalisées par le Ghibli, ses combats PvP ou PvE et ses multiples classes assez originales (Ingénieur, Destroyer, épéiste, sorcière, voleur, etc. ). Ni no Kuni: Cross Worlds promet vraiment beaucoup et pourrait bien être le grand concurrent du monumental et incontournable Genshin Impact.

On note en outre que la bande originale du jeu est l’oeuvre du grand Joe Hisaishi. Très prometteur donc. Il ne manquait finalement qu’une date de sortie au tableau, et cette fois ça y’est, on sait quand le jeu sera disponible : Ni no Kuni: Cross Worlds sera lancé sur iOS partout dans le monde durant l’été prochain, et c’est peu dire qu’on l’attend énormément.