Mr Traffic (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) repose sur un principe de gameplay on ne peut plus simple puisqu’il s’agit de faire pivoter un petit personnage au centre d’un carrefour afin de réguler la circulation. Mais le plus simple est aussi parfois le meilleur : le jeu s’avère en effet assez vite addictif, même s’il est parfois bien compliqué d’éviter les collisions. Pour ne rien gâcher, l’humour est omniprésent dans le jeu, et l’on ne verra pas seulement passer des voitures : Godzilla, canards, moutons, soucoupe volante, fantômes, on ne vous épargnera rien dans le genre loufoque.

En outre, le petit policier moustachu en charge du traffic peut aussi être customisé (habillé en petite fée, il semble tout de suite nettement plus sympa !) Bref, un petit jeu apéritif simple à prendre à main, mais très dur à lâcher ensuite. Attention à l’addiction !