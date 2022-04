Apple TV+ dévoile aujourd’hui la date de sortie de la saison 2 de sa série Physical avec Rose Byrne dans le rôle principal. Nous avons aussi le droit aux premières images.

Quelques détails sur la saison 2 de la série Physical

La saison 2 de Physical comprendra 10 épisodes et fera ses débuts sur Apple TV+ le 3 juin prochain. Il y aura le premier épisode à cette date, puis un nouvel épisode chaque vendredi.

Dans la deuxième saison, Sheila Rubin (jouée par Rose Byrne) a lancé avec succès sa première vidéo de fitness, mais elle rencontre de nouveaux obstacles plus importants sur son chemin. Elle est déchirée entre sa loyauté envers son mari (joué par Rory Scovel) et les valeurs qu’il représente, et une dangereuse attirance pour quelqu’un d’autre. Et comme elle n’est plus la seule en ville, elle se retrouve à devoir se débarrasser de nouveaux concurrents féroces sur la voie de la construction d’un empire du fitness à part entière.

En plus de Rose Byrne et Rory Scovel, la série met en vedette Dierdre Friel, Della Saba, Lou Taylor Pucci et Paul Sparks. Murray Bartlett a rejoint le casting de la saison 2 dans le nouveau rôle de Vincent « Vinnie » Green, un professeur de fitness charismatique, gourou de la perte de poids et pionnier de l’infomercial de fin de soirée.