Surprise : Ubisoft vient d’annoncer Rainbow Six Mobile sur iOS et Android ! Développé par l’équipe d’Ubisoft Montreal, le jeu proposera des affrontements multijoueurs (5v5 en PvP). Les agents spéciaux déblocables en jeu seront tirés de l’univers de Tom Clancy’s Rainbow Six, et disposeront chacun de leur capacité tout aussi spéciale. Certaines zones seront aussi issues de Tom Clancy’s Rainbow Six, comme Bank & Border, et il y aura bien sûr plusieurs modes de jeu, à l’instar de Secure Area ou bien Bomb.

Ubisoft promet un titre techniquement très propre, ce que confirme le trailer qui dévoile des séquences de gameplay en vue à la première personne vraiment convaincantes (pour du mobile). On note aussi que les environnements seront en partie destructibles, un vrai plus pour ce type de jeu.

Rainbow Six Mobile n’a pas encore de date de sortie sur iOS, mais comptez sur nous pour vous en dire plus dès qu’on aura d’autres infos.