Il est possible d’utiliser Touch ID sur Mac, à condition d’avoir soit un MacBook soit le Magic Keyboard avec le capteur d’empreintes. Ceux qui n’ont ni l’un ni l’autre doivent entrer manuellement leur mot de passe. Un développeur a trouvé une astuce pour avoir un modèle indépendant.

Un Touch ID indépendant, c’est possible

Khaos Tian a pris un Magic Keyboard et a extrait le capteur pour Touch ID, ainsi que la partie électronique. Il a ensuite fait le nécessaire pour avoir l’équivalent d’un capteur d’empreintes indépendant. Et ça marche, macOS n’affiche aucune erreur particulière au moment de l’utilisation. Aussi, il y a zéro souci avec la reconnaissance d’empreinte et le développeur n’a pas eu besoin de reprogrammer quoi que ce soit.

It’s the default Lightning connector pic.twitter.com/J0rRncMAnC — Khaos Tian (@KhaosT) April 6, 2022

Ce n’est pas une tâche simple et elle se veut coûteuse. Le Magic Keyboard coûte 159 euros et il faut ici l’acheter juste pour récupérer le capteur d’empreintes et le module qui va avec. D’ailleurs, il n’est pas précisé si le reste du clavier continue de fonctionner quand il n’y a plus sa partie pour Touch ID. Si ce n’est pas le cas, c’est direction poubelle.

Pour l’anecdote, The Basic Apple Guy a récemment publié un bouton Touch ID indépendant, mais il s’agissait d’un poisson d’avril. Dans le cas de Khaos Tian, ce n’est pas une blague et l’ensemble fonctionne réellement.