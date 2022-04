C’est sans doute le meilleur jeu de la franchise : Total War: Medieval II, la simulation de batailles médiévales, croise le fer sur iOS (Lien App Store – 14,99 euros – iPhone/iPad). Sur trois continents (Europe, Afrique du Nord et Moyen-Orient), et aux commandes de 17 factions (qu’il faudra débloquer en jeu), le joueur se retrouvera en charge d’armées gigantesques composées d’unités d’infanterie, d’archers, sans oublier la cavalerie et ses preux chevaliers. Et bien évidemment, les mythiques attaques de chateau fort ne sont pas oubliées, ce qui devrait donner le frisson à tous ceux qui, marmots, bâtissaient des châteaux de sable qu’ils remplissaient ensuite de mini-figurines.

Techniquement, le jeu reste solide, (les graphismes sont un cran au dessus des premiers Total War « antiques ») et l’interface a bien sûr été adaptée pour tenir compte du tactile. Le nombre d’unités affichées simultanément à l’écran est assez incroyable et l’on peut vraiment louer la puissance actuelle de nos mobiles qui permet ce petit tour de force. A noter que l’extension Kingdoms sera disponible plus tard dans l’année sous forme de DLC payant. Incontournable.