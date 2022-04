Apple Pay est disponible dans un nouveau pays depuis cette semaine, à la savoir la Moldavie. Le service de paiement sans contact d’Apple est maintenant accessible dans plus de 70 pays.

Apple Pay existe maintenant en Moldavie

L’usage d’Apple Pay en Moldavie est possible avec les banques Moldinconbank, Victoriabank et Maib. Pour Moldinconbank, il est nécessaire d’avoir une carte bancaire Visa ou MasterCard. Il faut également s’assurer d’avoir l’application MICB à jour. Vient alors le moment où Apple Pay peut être configuré.

C’est similaire pour les clients de Victoriabank. Ils doivent mettre à jour l’application VB24 afin d’ajouter leurs cartes Visa ou MasterCard au niveau d’Apple Pay. Et pour les clients de Maib, il faut lancer l’application MAIBank, appuyer sur le bouton d’Apple Pay et suivre les instructions pour ajouter la carte MasterCard ou Visa.

L’usage d’Apple Pay en Moldavie est identique à celui des autres pays. Il est possible d’utiliser le service dans les applications pour payer une commande. C’est valable sur iPhone et iPad. Un autre moyen d’utilisation est de payer avec son iPhone ou son Apple Watch dans une boutique physique. Enfin, le paiement sur Internet par Safari est possible chez les commerçants en ligne qui supportent le système d’Apple. Ce moyen permet notamment d’utiliser Apple Pay sur son Mac, en plus de son iPhone ou iPad.