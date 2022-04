C’est désormais acté : Apple TV+ est sur les bases d’une nouveauté par semaine. La sortie du jour est destinée aux plus petits, l’autre public « cible » du service de streaming d’Apple. Pomme de Pin et Poney est une série d’animation pour enfants basée sur le livre de Kate Beaton (surtout célèbre outre atlantique). L’histoire se déroule dans un moyen-âge extrêmement mignon et très éloigné de la réalité historique (la peste, les brigands dans les bois et les attaques de château fort, ce n’est pas ici). Pomme de Pin est une guerrière en formation qui a pour principal ami Poney… qui n’est autre qu’un poney ! « Ensemble, ils vont apprendre que la vie peut-être une joyeuse aventure ».



Clairement ce n’est pas la série qui glanera des prix aux prochaines BAFTA ou Golden Globes, mais si vous avez des petiots sous la main, vous savez quoi leur présenter ce week-end. Les 8 épisodes de Pomme de Pin et Poney sont tous disponibles aujourd’hui sur Apple TV+.