Apple propose la mise à jour 11.6.6 pour macOS Big Sur afin de corriger les mêmes failles de sécurité qui ont été récemment bouchées sur macOS Monterey avec la version 12.3.1.

macOS Big Sur améliore sa sécurité

En temps normal, Apple propose trois mises à jour de sécurité en même temps. Cela concerne les derniers systèmes d’exploitation en date, en l’occurrence macOS Monterey, Big Sur et Catalina. Mais macOS 12.3.1, disponible depuis le 31 mars, fut bien seule, et ce fut embêtant parce que la mise à jour vient boucher deux failles de sécurité. Ces mêmes failles ont été laissées ouvertes sur Big Sur et Catalina, sachant qu’Apple n’avait pas proposé un correctif.

Cette semaine, Apple a proposé macOS 11.6.6 aux utilisateurs de Big Sur, comme le montre MacWorld. Mais étonnamment, cette mise à jour ne semble pas disponible pour tout le monde. En effet, l’un de nos Mac sous Big Sur ne la détecte pas et assure que macOS 11.6.5 est la dernière version en date. D’autres internautes indiquent être dans la même situation. Apple a-t-il proposé puis retiré la mise à jour ? Ou bien est-elle uniquement disponible pour certains utilisateurs, le temps de faire un test ?

Pour vérifier si la version est proposée sur votre Mac, rendez-vous dans Préférences Système > Mise à jour de logiciels. Si rien n’apparaît, tentez de faire le raccourci clavier Cmd + R pour forcer une recherche. On notera au passage que macOS Catalina est toujours mis de côté.