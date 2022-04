Apple a beaucoup progressé au fil des 20 dernières années et cela se ressent au niveau du chiffre d’affaires. Statista propose une vidéo de 40 secondes qui montre l’évolution et celle-ci se veut impressionnante.



Beaucoup de revenus en 20 ans pour Apple

En 2001, année où l’iPod a vu le jour, le gros morceau d’Apple concernait les Mac avec un chiffre d’affaires de 4,40 milliards de dollars. Le reste comprenait les services (570 000 dollars) et d’autres produits (390 000 dollars). Mais comme nous pouvons le voir, ce n’est que le début d’une belle aventure… du moins financièrement parlant.

En 2011, le Mac a eu un chiffre d’affaires de 21,94 milliards de dollars, soit cinq fois plus que 10 ans plus tôt. Mais il n’est plus seul et ce qui rapporte le plus à Apple n’est autre que l’iPhone avec des revenus de 49,64 milliards de dollars. Il y a aussi l’iPad avec 20,48 milliards de dollars, les services avec 9,76 milliards de dollars, l’iPod avec 7,25 milliards de dollars et le reste avec 4,54 milliards de dollars.

En 2021, on monte encore. 191,97 milliards de dollars pour l’iPhone, c’est assez impressionnant. Pour les services, on passe à 68,42 milliards de dollars. Il y a ensuite le Mac avec 35,19 milliards de dollars et l’iPad avec 31,86 milliards de dollars.