C’est le printemps, le moment idéal pour faire un peu de rangement, y compris sur son Mac. Et pour cela, rien de mieux qu’un logiciel professionnel tel que Mac Washing Machine X9, tiré de la fameuse suite logicielle d’Intego.

Les Mac sont performants et s’entretiennent plus ou moins bien sans aucune intervention de notre part. Malgré tout, avec le temps et l’utilisation, ils peuvent montrer des signes de faiblesse, des ralentissements, ou tout simplement devenir trop surchargés de fichiers inutiles.

Pour vous débarrasser des fichiers indésirables et des doublons ou pour organiser votre Mac automatiquement, voici Mac Washing Machine X9, une véritable référence en la matière. Le logiciel sera proposé en promotion à 19,99 € au lieu de 49,99 € pendant quelques jours seulement, une affaire à ne pas manquer.

Dites adieu aux fichiers indésirables !

Il y a de nombreux fichiers sur votre Mac dont vous n’avez tout simplement pas besoin. Qu’il s’agisse de caches qui ne sont plus utilisés ou des fichiers de langue pour des langues que vous ne parlez même pas, il peut être nécessaire de donner un coup de balai.

À ce titre, Mac Washing Machine X9 vous aide à nettoyer votre Mac en traquant ces fichiers et en les supprimant à votre place, afin que votre ordinateur puisse fonctionner plus rapidement et plus efficacement.

Les doublons ? Quels doublons ?

Mac Washing Machine X9 vous permet également d’éliminer les fichiers redondants sur votre Mac. Car oui, vous avez probablement de nombreux fichiers en double sur votre ordinateur : il ne s’agit pas de sauvegardes, mais de simples doublons dont vous ne soupçonnez même pas l’existence (et dont vous n’avez certainement pas besoin).

Le logiciel d’Intego identifie ces fichiers inutiles et vous permet de les éliminer en un seul clic. Il nettoie ainsi votre Mac et vous restitue de l’espace disque, afin de laisser de la place aux fichiers vraiment importants.

Le désordre est le pire ennemi de l’efficacité

Votre Mac est devenu un véritable capharnaüm ? Vous tombez bien, puisque Mac Washing Machine X9 peut organiser automatiquement la jungle de fichiers qui encombre votre Bureau en rangeant chaque fichier dans un dossier approprié.

Il peut également vous indiquer quelles sont les applications que vous utilisez le plus ou le moins souvent afin que vous puissiez les placer sur votre Dock (ou les retirer de ce dernier).

Mac Washing Machine est actuellement 4x moins cher que CleanMyMac, profitez-en !

Pendant quelques jours seulement, Mac Washing Machine X9 se retrouve au prix promotionnel de 19,99 € au lieu de 49,99 €, en licence perpétuelle et donc, sans aucun abonnement.

Le logiciel est compatible de Mac OS X 10.12 à macOS Monterey et Macs M1, garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Alors allez-y les yeux fermés !

Et pour une protection plus complète d’Intego, vous pouvez obtenir Intego Mac Premium Bundle qui inclut Washing Machine, mais aussi un antivirus robuste (VirusBarrier), firewall, sauvegarde et contrôle parental à seulement 34,99 €

Mac Washing Machine est à 19,99 €, j’en profite !

