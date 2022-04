Apple TV+ a diffusé vendredi ses premiers matchs de baseball en direct et tout ne s’est pas passé comme prévu. En effet, les spectateurs ont eu le droit à plusieurs problèmes.

Déjà, plusieurs personnes n’ont pas trouvé tout de suite comment créer un compte Apple et surtout trouver les matchs. Ce n’était visiblement pas très intuitif, ce qui peut surprendre sachant que l’application TV d’Apple propose une section dédiée.

Un autre bug avec Apple TV+ a concerné la diffusion même des matchs de baseball. Un message d’erreur s’affichait : « La vidéo n’est pas disponible. Il y a un problème pour charger cette vidéo. Si cela continue, veuillez vérifier votre connexion ». Dans le cas présent, le problème venait bien d’Apple et non de la connexion des spectateurs.

Il y a également une critique sur les commentaires. Pour le coup, ce n’est pas un problème technique, mais plus le choix du casting. Beaucoup de spectateurs ont critiqué les commentaires, jugeant que les commentateurs parlent beaucoup trop par rapport aux rencontres sur les chaînes de télévision. « Cette diffusion sur Apple TV+ est essentiellement un podcast non-baseballistique sur un match de baseball », a notamment commenté un utilisateur. D’autres ont des points de vue similaires, évoquant des conversations de produits Apple, d’animaux de compagnie, de lunettes de soleil et d’autres choses pendant plusieurs minutes, au lieu de se focaliser sur la rencontre.

Mais tout n’était pas mauvais. Tout le monde s’accorde à dire que la qualité visuelle est très bonne (quand le flux vidéo fonctionnait). Des tests montrent qu’il s’agissait d’un flux vidéo 1080p à 60 images par seconde avec un bitrate de 8 Mb/s pour la vidéo et de l’audio Dolby Digital (AC3) avec un bitrate de 256 Kbps pour l’audio. C’est supérieur au flux classique proposé par les chaînes de télévision.

Aussi, Apple affiche peu d’éléments à l’écran, contrairement aux chaînes de télévision qui n’hésitent pas à mettre des éléments un peu partout. Cet aspect « propre » chez Apple TV+ pour le baseball a bien plu.

The Friday Night Baseball broadcasts on @AppleTV is using its own graphics package. Looks like they are going for a simple and effective look while also looking on-brand with Apple. #Baseball #MLB #Apple #Broadcasting pic.twitter.com/ZT0sTModDU

Friday Night Baseball on Apple TV+ is already a cleaner experience. No major ad banners and IN YOUR FACE sponsorships, with a rough strike zone and probability stat on the corner.

Can y'all get NBA next! ❤️ THIS! @AppleTVPlus pic.twitter.com/tWIgbgNrvv

— Brian Tong (@briantong) April 9, 2022